تاياني: لم نأذن لأوكرانيا باستخدام اسلحتنا خارج أراضيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ردا على انباء اشارت إلى تلقي كييف الضوء الأخضر من دول غربية لضرب أهداف داخل الحدود الروسية، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أنه “لم نأذن باستخدام الأسلحة الإيطالية خارج الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على هامش حدث انتخابي “اليوم كل دولة تقرر ما تريد، المهم هو دعم أوكرانيا”.

وكان تاياني قد قال في تصريحات سابقة “صحيح أننا أرسلنا وسنرسل أسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها، ولكن ليس لاستخدامها على الأراضي الروسية. نحن ندافع عن حق أوكرانيا في أن تكون مستقلة وحرة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة سمحت باستخدام أسلحة أمريكية خارج الأراضي الأوكرانية فقط للتصدي لهجمات على خاركيف”.

وقال “لسنا بحاجة للعمل من أجل التصعيد، بل وقفه”.