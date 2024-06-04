إيطاليا: رضا أكثر من 80٪ من السكان عن حياة المدينة عام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “نسبة السكان الراضين عن الحياة بمدنهم كانت عام 2023 مرتفعة، لتتجاوز 80٪ بشكل عام”، وقد “سجّل الحد الأدنى للقيمة (47.8٪) في مقاطعة پوليا (جنوب) والأقصى (95.4٪) في مقاطعة ترينتو (شمال)”.

وكشف استطلاع “جودة الحياة في المدن الأوروبية”، الذي أجرته المفوضية الأوروبية بمساهمة المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، وشمل مجموعة مختارة من مدن القارة، أن “في 6 مدن إيطالية، لوحظت نسب عالية جدًا من السكان الراضين عن العيش بمدنهم (أكثر من 90٪) وهي: ترينتو، تريستي، كالياري، بيرغامو، بريشا وبولتسانو”، كما “احتلت ترينتو، على وجه الخصوص، المرتبة الأولى في التصنيف الأوروبي الذي شمل 85 مدينة”.

وأشارت المعطيات إلى أن “نسبة منخفضة من السكان الإيطاليين تؤمن بأن نوعية الحياة قد تحسنت في السنوات الخمس الماضية، باستثناء باري وميسينا”، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، فإن “أعلى نسبة رضا وجدت في الشمال وأدنى نسبة في الجنوب”، بينما “أظهر الإيطاليون بشكل عام رضا أقل عن وسائل النقل العام من جيرانهم الأوروبيين”.

وذكرت الإحصائية، أنه “علاوة على ذلك، فإن سكان المدن الإيطالية، والمواطنين الأوروبيين أيضاً، راضون عن المدارس، في حين أن نقطة الضعف في إيطاليا تتمثل بنظافة الشوارع”.