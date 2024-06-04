مسؤول إيطالي: تعزيز السوق الأوروبية الموحدة وسنفشل إذا انقسمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ باريس ـ أعرب مسؤول إيطالي عن الاقتناع بأن “السوق الموحدة هي الميزة التنافسية التي تتمتع بها أوروبا ويجب علينا ألا نهدرها”، فـ”إما أن نخرج منها بشكل جماعي أو أننا سنفشل حتما إذا سلكنا بشكل فردي”.

ومتحدثا في باريس الثلاثاء، خلال ندوة: “تعزيز العلاقات الثنائية الفرنسية الإيطالية: تعاون أساسي لأجل التقدم الاقتصادي”، قال نائب وزير الصناعة الإيطالي، فالنتينو فالنتيني، إنه “لا يوجد جيب عميق بما فيه الكفاية للتعامل مع الوضع الراهن، حيث غدت المنافسة تتألف من كتل اقتصادية وسياسية كبيرة. لقد قيل إن الديمقراطيات تتقلص”، لذا “يجب علينا التأكد من أن السوق الموحدة فاعلة كأداة للمنافسة على صعيد التطوير والقواعد المشتركة”.

وأكد فالنتيني، أنه “لهذا السبب، علينا أن نكملها، ولعل الاتحاد الأوروبي هو أعظم نجاح شهدناه للدبلوماسية الاقتصادية، وعلينا أن نواصل مسيرتنا على هذه الطريق”. وفي هذا السياق، “يجب ألا يكون منح مساعدات الدولة من المحرمات، بل ينبغي استخدامه في سياق منظم لمرافقة الاستثمارات الاستراتيجية لتجنب خطر مزيد من التشرذم”.

وشدد المسؤول بالوزارة على ضرورة “اتخاذ خطوة إلى الأمام في تقليل الأعباء الإدارية أيضاً”، وربما “يكون هدف تخفيضها بنسبة 25٪ أقل مما ينبغي”، لأن “البيروقراطية تخاطر بخنق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب على أوروبا أن تواجهها الانتباه لها”.

وخلص فالنتيني مذكّراً بخطة ماتّي، مشدداً على أنه “إذا أردنا أن نظهر أنفسنا كسوق كبيرة، فإن العلاقة مع أفريقيا أساسية وستكون مفيدة في مجال التحول الطاقي أيضاً”.