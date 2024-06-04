مسؤول عسكري إيطالي: سأنقذ المهاجرين في البحر بالطبع لكنني سأمنع إبحارهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول عسكري إيطالي، على “وجوب حل مأساة أولئك الذين يقضون في عرض البحر، والطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي منعهم من المغادرة”. لذلك “نحن بحاجة إلى جعل الظروف أكثر ملاءمة لأولئك الذين يريدون البقاء”، في أوطانهم.

وفي ندوة صحافية بمقر الصحافة الأجنبية في روما، قصر (غراتسيولي) الثلاثاء، أضاف المرشح الأوروبي للرابطة، الجنرال روبرتو فانّاتشي، رداً على سؤال عما إذا كان سينقذ رجلاً في عرض البحر: “أنا لست جنديًا فحسب، بل بحار أيضاً، ويمكنني إنقاذ أي شخص في البحر، أود أن أنقذ حيوانًا أيضاً بلا شك، كما أن “هناك قانون البحار أيضاً، الذي يفرض ذلك، وسأفعل ذلك في أي مكان آخر، وليس فقط في البحر”.

وعما إذا ما كان المهاجرون يشكلون خطراً على أمن إيطاليا؟، فقد قال، إن “ارتباط الجريمة في إيطاليا بالهجرة يمثل حقيقة، وما عليكم سوى إلقاء نظرة على بيانات قصر (ڤيمينالي)”، مقر وزارة الداخلية.