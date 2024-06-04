سياسات الهجرة بالمجلس الأوروبي المقبل محور مهاتفة ميلوني وميشيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أجرت الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ووفقاً لمذكرة للحكومة الإيطالية، فـ”في قلب المحادثة، كانت الأحداث الأوروبية القادمة وعلى وجه الخصوص تعريف الأجندة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي 2024-29، التي سيتعين على إيطاليا في إطارها معالجة قضايا الأمن والدفاع كأولوية، تأكيد النهج الأوروبي الجديد لإدارة ظاهرة الهجرة”، فضلا عن “تعزيز الاستقلال الاستراتيجي والقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية”.

وأشارت مذكرة قصر (كيجي)، إلى أن “الرئيسة ميلوني أكد أيضاً على ضرورة العمل دائماً وفقًا لمبادئ التبعية والتناسب، إلى جانب توفير موارد مشتركة كافية لتحقيق الأهداف”. وأخيراً، “أكد الرئيسة ميلوني الطلب الإيطالي بأن يدرج على جدول أعمال المجلس الأوروبي المقرر يومي 27 و28 حزيران/يونيو الجاري، تحديثاً بشأن تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي بمجال الهجرة”.