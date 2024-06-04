برلماني إيطالي: لدى ميلوني مشكلة مع الأرقام وتدفقات الهجرة ازدادت بـ47٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي معارض، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “تعاني من بعض المشاكل فيما يتعلق بالأرقام عندما يرتبط الأمر بالمهاجرين”.

وأضاف ماتّيو ماوري، مسؤول الشؤون الأمنية بالحزب الديمقراطي، ونائب وزيرة الداخلية السابقة، لوتشانا لامورجيزي، أنه “بعد أن كانت (ميلوني) مخطئة بشكل مثير لعدة أشهر في توقعات أوقات فتح مركزي استقبال المهاجرين في ألبانيا، فإنها تحاول الآن ممارسة لعبة وهمية بشأن أعداد المهاجرين الوافدين”.

وتابع ماوري، أن رئيسة الحكومة، “أعلنت اليوم بنبرة انتصار، أن أعداد الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر قد انخفضت بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2023، وهو العام الذي كانت تقود الحكومة فيه”، مبيناً أن “من العار أن تنسى على أية حال، أن بيانات الأشهر الخمسة الأولى تقول إن عدد الوافدين لعام 2024، بلغ 21,574 شخصاً”، وهو “أعلى من الفترة نفسها عام 2022″، مع 20,154 شخصاً.

وأردف عضو مجلس النواب: “أي أنه عندما كانت (ميلوني) في المعارضة، (ماريو) دراغي في قصر (كيجي) وكانت لوتشانا لامورجيزي في وزارة الداخلية، نسيت رئيسة الحكومة القول إن بيانات هذا العام أعلى بكثير من بيانات الفترة نفسها عام 2021، عندما بلغ العدد 14,687.

وأشار ماوري، إلى أنه “على وجه التحديد، فإن البيانات الحالية أعلى بنسبة 47٪ مما كانت عليه عام 2021 في عهد وزيرة الداخلية لامورجيزي، التي هاجمتها جورجا ميلوني، يوميًا عندما كانت زعيمة للمعارضة، مطالبة باستقالتها بطريقة عابثة ومخزية”.

وخلص البرلماني المعارض إلى القول، إن “الرئيسة ميلوني إذا ما طبقت المعايير التي استخدمتها آنذاك على نفسها اليوم، فسيكون لديها كل الأسباب لطلب الاستقالة الفورية من نفسها أيضاً”.