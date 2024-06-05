ميلوني تعلن مطلع آب موعدا لتشغيل مركزي استقبال المهاجرين بألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن مركزي استقبال المهاجرين غير النظاميين في الأراضي الألبانية سيكونان جاهزين للعمل اعتبارا من الأول من شهر آب/أغسطس.

جاء حديث ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء مع نظيرها الألباني إيدي راما في بلدة شينغجين لافتتاح أول نقطة ساخنة في الأراضي الألبانية.

ورأت ميلوني، التي وصلت إلى ألبانيا رفقة وزير الداخلية ماتّيو بيانتيدوزي أن اتفاقية إدارة التدفقات الموقعة مع تيرانا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “يمكن تكرارها في العديد من البلدان وأن تصبح جزءًا من الحل الهيكلي من جانب الاتحاد الأوروبي” لأزمة الهجرة غير النظامية. وقالت “نحن نتفهم ذلك، كما يفهمه أنصار الهجرة غير المنضبطة الذين يعارضون الاتفاقية. الكثير من العيون منصوبة علينا، ونريد أن ننجح”.

وأشارت إلى ميلوني إلى “إن مثل هذا الهدف يستحق شهرين من التأخير، وهو تأخير مرتبط بطبيعة تضاريس جادير (مركز الاستقبال الثاني شمالي ألبانيا) التي لم نتوقعها وتتطلب تدخلات”.

ووفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين، فإن ألبانيا ستستقبل ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي تنقذهم السلطات الإيطالية لتجنب اكتظاظ مراكز الاستقبال الوطنية.