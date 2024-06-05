راما: مركز المهاجرين اعتُبر غوانتانامو فقط لأننا خارج الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

شينغجين ـ استنكر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أن مركز استقبال المهاجرين المؤقت، المقرر إنشاؤه في بلاده طبقاً لمعاهدة الهجرة المبرمة مع إيطاليا، “وُصف بأنه غوانتانامو فقط لأن بلادنا لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي”.

وفي تصريحات خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، بموقع بناء أحد مركزي الاستقبال في بلدة شينغجين، عاد راما للتطرق إلى الاتفاقية الخاصة بالمهاجرين بين تيرانا وروما، قائلا، إن “هذا المركز الذي نتواجد في موقعه يُحدث ضجة كبيرة بسبب الحقيقة الوحيدة وهي أن ألبانيا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي”.

وتابع رئيس الحكومة، أنه “هذا المركز الذي نحن فيه اليوم، وهو مبنى يمكن العثور عليه في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لو كان من المفترض أن يكون جزء آخر من الاتحاد الأوروبي لاعتُبر أمراً طبيعياً”، إلا أن “وجوده في هذا المكان، جعله يوصف بغوانتانامو أو معسكر اعتقال نازي، فلماذا.. ما هو السبب؟