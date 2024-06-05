ميلوني: نفقات مركزي المهاجرين بألبانيا 670 مليون يورو في 5 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن نفقات مركزي استقبال المهاجرين في الأراضي الألبانية “تبلغ 670 مليون يورو لمدة 5 سنوات”.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك الاربعاء مع نظيرها الألباني إيدي راما “نحن لا ننفق موارد إضافية، بل نقوم باستثمار”، مؤكدة أن البروتوكول الموقع بين الدولتين يحدد نفقات “670 مليون يورو لمدة 5 سنوات، 134 مليون يورو سنوياً”، أي ما يعادل “7,5% من النفقات المتعلقة باستقبال المهاجرين على التراب الوطني”.

وأضافت مشددة “لا تعتبر هذه الموارد بمثابة تكلفة إضافية”، فـ”المهاجرين الذين سيتم إحضارهم إلى ألبانيا كانوا سيُنقلون إلى إيطاليا وبكلفة باهظة الثمن”، مشيرة إلى أن “العنصر الأكثر فائدة في هذا المشروع هو أنه يمكن أن يمثل أداة غير عادية لردع أولئك الذين يريدون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني ومكافحة المتاجرين بالبشر. هذا يعني احتواء التكاليف”.

ووفقا لأحكام البروتوكول الموقع بين روما وتيرانا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمهاجرين الموجودين في نفس الوقت على الأراضي الألبانية ثلاثة آلاف. ويجوز فقط نقل مهاجرين إلى ألبانيا في عمليات إنقاذ في المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية الإيطالية أو مياه الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

سيظل البروتوكول ساري المفعول لمدة 5 سنوات وسيتم تجديده ضمنيًا لخمس أخرى، ما لم يعلن أي من الطرفين، مع إشعار قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الصلاحية، عن نيته عدم المضي قدمًا في التجديد.