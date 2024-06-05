ميلوني: لن نرسل لألبانيا قاصرين ونساء ضمن المهاجرين المنقذين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن سلطات بلادها لن تجلب نساء وقّصر ومسنين إلى مركزي استقبال المهاجرين غير النظاميين في ألبانيا بعد عمليات الإنقاذ البحرية.

وقالت ميلوني، في تصريحات مشتركة الأربعاء مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد زيارة النقطة الساخنة للمهاجرين في شينغجين، “نحن هنا لنعلن عن الانتهاء من المنشأة الأولى الموجودة هنا والتي ستؤدي وظيفة مركز الاستقبال الأولى، أي النقاط الساخنة الموجودة بالفعل أيضًا في إيطاليا، والمخصصة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم وإنزالهم”.

وأردفت: “هنا يتم الفحص الصحي وتحديد الهوية والتأشير بالصور وإضفاء الطابع الرسمي على طلب الحماية الدولية”، مؤكدة أنه في النقطة الساخنة الألبانية “لا يتم إنزال سوى مهاجرين أنقذتهم سفن (حكومية) إيطالية في المياه الدولية، في حين لن يتم جلب أشخاص ضعفاء والقاصرين والنساء والمسنين”.