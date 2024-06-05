زيلينسكي يزور قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصل الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة “الجهود الجارية في إطار التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين”، فضلا عن استعراض “مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية الثنائية”.

وكتب الرئيس الاوكراني في منشور على منصة (إكس) “وصلت لإجراء محادثات مع صديقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، مشيرا إلى أن الدوحة “تساعد أوكرانيا في إعادة الأطفال الذين اختطفتهم روسيا”.

وأردف “سوف نناقش الجهود الجارية في إطار التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين”، والتي “ستكون على جدول أعمال قمة السلام” ا في سويسرا منتصف الشهر الجاري.

وقال زيلينسكي: “كما لعبت قطر دورًا نشطًا في الاستعدادات لقمة السلام، وينبغي أن تصبح أحد الأصوات الشرق أوسطية الداعمة لعودة الناس إلى ديارهم، فضلاً عن الأمن الغذائي والنووي وأمن الطاقة العالمي”.