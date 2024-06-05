وزير الاقتصاد الإيطالي يستقبل نظيره البرازيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الاقتصاد والمالية جانكارلو جورجيتي استقبل اليوم الأربعاء بالعاصمة روما وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن اللقاء “الودي والبناء ” وأيضا في ضوء الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين والإيطالية لمجموعة السبع، تمحور حول “قضايا الضرائب الدولية، الضرائب المفروضة على ما يسمى بفاحشي الثراء، استثمارات ومشاريع البنوك المتعددة الأطراف والبنك الدولي للدول الهشة”.

كما أجرى الوزيران “تبادلا إيجابيا للأفكار حول الوضع الجيوسياسي العالمي” الراهن.