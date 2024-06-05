البابا فرنسيس يدعو لإلغاء أو تقليص ديون دول جنوب العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار البابا فرنسيس إلى أنه “بسبب عولمة تدار بشكل سيء وأيضا الجائحة والحروب، نجد أنفسنا أمام أزمة ديون تعاني منها بشكل خاص دول جنوب العالم، أزمة تسفر عن فقر ومعاناة وتحرم ملايين الأشخاص من مستقبل كريم، ولا يمكن أخلاقيا لأية حكومة أن تطالب شعبها بالمعاناة بسبب حرمان لا يتماشى مع الكرامة البشرية”.

جاء ذلك خلال استقباله الاربعاء المشاركين في لقاء حول “أزمة الديون في جنوب العالم”، حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان، حيث كرر الدعوة التي كان قد أطلقها البابا القديس يوحنا بولس الثاني سنة 1999 إلى إلغاء أو تقليص الديون.

ورأى البابا أن “الشعوب ليست في حاجة إلى التمويل بأي شكل، بل إلى تمويل يفرض مسؤولية متقاسمة بين مَن يتلقى ومَن يعطي هذا التمويل”، مشيرا إلى أن “الفائدة التي تعود على المجتمع من خلال هذه القروض تتوقف على شروطها وكيفية استخدامها والأطر التي يمكن فيها حل الأزمات التي قد تنتج عن المديونية”.

ووفق البابا، فإنه “لمواجهة هذه الدائرة المغلقة للتمويلات والديون، من الضروري التوصل إلى آلية متعددة الدول تقوم على التضامن والتناغم بين الشعوب وتأخذ بعين الاعتبار تبعات هذه القضية على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وشدد قداسة البابا على أن المتضررين من عدم توفر مثل هذه الآلية هم دائما الأشخاص والفئات الأكثر ضعفا”.

واشار البابا إلى أن مبدأي “العدالة والتضامن سيقودان إلى حلول، ويجب التصرف على هذه الدرب بصدق وأمانة واتباع شفرة تصرف دولية لاستخدام قواعد ذات قيمة أخلاقية لإدارة عمليات التفاوض”، مناشدا بـ “التفكير في بنية مالية دولية تتميز بالشجاعة والإبداع”، على حد وصفه.