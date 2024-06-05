بوريل يدعو كاتس لاجتماع لمجلس الشراكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أرسل الاتحاد الأوروبي إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة لعقد اجتماع خاص لمجلس الشراكة بين الاتحاد والدولة العبرية.

وكتب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الأربعاء على منصة (إكس) “بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في مجلس الشؤون الخارجية، أرسلت دعوة إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس لانعقاد مجلس شراكة مخصص بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في اجتماعهم الأخير في بروكسل على الدعوة إلى مجلس الشراكة مع إسرائيل لمناقشة مدى امتثال الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بناء على “اتفاقية الشراكة” الموقعة بين الطرفين.