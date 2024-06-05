التزام أوروبي بـ”تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد وزراء مالية الدول الاعضاء الاتحاد الأوروبي “الدعم الثابت لأوكرانيا”، مؤكدين على أنهم سيظلون “ملتزمين بقوة” بمساعدتها على “تلبية احتياجاتها التمويلية”.

صرح بذلك رئيس مجموعة اليورو باسشال دونوهو في أعقاب اجتماع افتراضي شامل (للأعضاء الـ27) اليوم الاربعاء.

وبعد التذكير بإجماع الاتحاد الأوروبي على تخصيص إيرادات الأصول الروسية لكييف، تمّ الإعراب عن “التقدير للمشاركة البناءة مع شركاء مجموعة السبع في هذا الصدد والدعم الكامل لاستمرارها”.

وسيقوم الوزراء “في اجتماعهم في حزيران/يونيو بتقييم الحاجة إلى مزيد من المناقشات بعد قمة مجموعة السبع في (إقليم) بوليا” بإيطاليا.