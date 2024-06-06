ميلوني: حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين بحلول 2035 جنون أيديولوجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بـ”الجنون الأيديولوجي” إقرار البرلمان الأوروبي في وقت سابق من العام الماضي حظر بيع المركبات العاملة بالوقود الاحفوري بحلول 2035.

وقالت ميلوني، في مقابلة الخميس مع موقع (أوبن) الاخباري الإيطالي “لا أحد ينكر أن السيارات الكهربائية يمكن أن تكون جزءًا من الحل لإزالة الكربون، ولكن ليس من المنطقي فرض حظر على إنتاج سيارات الديزل والبنزين بدءًا من عام 2035”.

وأضافت “لقد كان ذلك جنونًا أيديولوجيًا، ويجب تصحيحه بالتأكيد” في الدورة التشريعية القادمة للبرلمان الأوروبي.

وكانت ميلوني قد وصفت الانتخابات البرلمانية الأوروبية بأنها “استفتاء على ما هو نموذج أوروبا الذي نتخيله بين أولئك الذين يعتقدون أن التحول الأخضر يجب أن يتحقق مع السيارات الكهربائية الصينية وأولئك الذين يؤيدون الحياد التكنولوجي”.