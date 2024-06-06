ستولتنبرغ: شهدنا مؤخرا ثغرات وتأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هلسنكي/بروكسل- أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ إلى أنه “خلال الأشهر الماضية، شهدنا بعض الثغرات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا”، وقال في تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم الخميس لهلنسكي: “نحن بحاجة للتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى”.

وأضاف الأمين العام للناتو: “لهذا السبب نعمل الآن في حلف شمال الأطلسي على كيفية إنشاء مهمة للحلف في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه “يتعين على الحلفاء الاتفاق على تعهد مالي طويل الأجل لضمان قدرة أوكرانيا على التنبؤ باحتياجاتها”.

والتقى ستولتنبرغ اليوم الرئيس ألكسندر ستوب في أول زيارة له منذ انضمام فنلندا إلى الحلف.

وشدد الأمين العام للناتو على أنه “مع وجود فنلندا كحليف، يصبح الناتو أقوى وفنلندا أكثر أمانًا”، مرحبا بـ”استثمار هلسنكي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال الدفاع”، وكذلك “مساهماتها العديدة في مهام وعمليات الناتو”.

كما شارك الأمين العام في حدث استضافه المجلس الأطلسي الفنلندي إلى جانب الرئيس ستوب، والتقى رئيس الوزراء بيتري أوربو ووزيرة الخارجية إيلينا فالتونين ووزير الدفاع أنتي هاكانين.

ومن المقرر أن يزور ستولتنبرغ السويد يوم غد الجمعة ويلتقي رئيس الوزراء أولف كريسترسون.