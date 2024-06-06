ألون بار: جندي الاحتياط الإسرائيلي الإيطالي قُتِل أثناء دفاعه عن بلاده من الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم سفير إسرائيل لدى إيطاليا بالشكر لوزير الخارجية أنطونيو تاياني “لكلماته الودية” بشأن “الخسارة المأساوية الأخرى” في مقتل جندي احتياط يحمل الجنسيتين الإيطالية والإسرائيلية.

وكتب ألون بار في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن “هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلته أسفرت عن تدمير حياة الكثيرين، وخاصة الشباب”.

وأردف “بالأمس، في أعقاب هجوم شنه حزب الله في شمال إسرائيل، قُتل جندي الاحتياط الإيطالي الإسرائيلي رافائيل كاودرس (39 عامًا) أثناء دفاعه عن بلاده من الإرهاب”.

وكان تاياني قد أعلن أنه تحدث مع عائلة الفقيد “الناشطة في إطار الجالية الإيطالية بإسرائيل، لتقديم التعازي نيابة عن حكومتنا بأسرها، إلى جميع أفراد اسرته”.