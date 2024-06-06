سالفيني يحذر شركائه بالائتلاف الإيطالي الحاكم من التحالف مع ماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الخطير”، وقال في تصريحات قبل أقل من 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع في إيطاليا لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد “إذا فضّل (الشريك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا أنطونيو) تاياني ماكرون على مارين لوبان، فستكون هناك مشكلة”.

ويرفض تاياني، الذي ينتمي حزبه (فورتسا إيتاليا) لكتلة حزب الشعب الأوروبي، التحالف مع مارين لوبان (حزب التجمع الوطني الفرنسي) الشريكة لسالفيني في كتلة الهوية والديمقراطية الأوروبية.

وقال سالفيني، في تصريحات إذاعية بعد ظهر الخميس “نحن نقدم ليمين الوسط إمكانية الوحدة والتماسك والنجاح” في نيل الاغلبية بالجهاز التشريعي الأوروبي القادم.

وتوقع سالفيني أن يكون حزب الرابطة “حاسما للمرة الأولى” في تشكيل التحالفات في البرلمان الاوروبي.

وأضاف “يخطئ حزب الشعب الأوروبي في معاملتنا كغير قابلين للتمثيل. إذا كان شخص من يمين الوسط يفضل ماكرون، الذي اعتبره أحد أخطر الشخصيات في الوقت الحالي. في رأيي أن ماكرون يقودنا مباشرة نحو الحرب العالمية الثالثة” مع روسيا.

وستجرى الانتخابات الأوروبية بإيطاليا في يومي السبت والأحد المقبلين.