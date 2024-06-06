عقوبات أمريكية على مجموعة (عرين الأسود) الفلسطينية بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على مجموعة (عرين الأسود) المسلحة التي تتمركز في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

وأشارت مذكرة صادرة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماثيو ميلر إلى أن “منظمة (عرين الأسد) أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مسؤوليتها عن عدة عمليات إطلاق نار من سيارات مارة في منطقة نابلس”، كما “أطلق أعضاؤها في هجوم منفصل عدة أعيرة نارية باتجاه مستوطنة هار براخا بالضفة الغربية”.

وأضافت المذكرة “في أيلول/سبتمبر 2022، قتل وجرح مقاتلو (عرين الأسود) مدنيين خلال اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في نابلس. وفي نيسان/ابريل 2024، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاتلي المجموعة استهدفوا قوات إسرائيلية بأسلحة صغيرة عند نقطة تفتيش إسرائيلية في نابلس”.

وخلصت المذكرة إلى أن “الولايات المتحدة تدين جميع أعمال العنف المرتكبة في الضفة الغربية، أيا كان مرتكبوها، وسوف نستخدم الأدوات المتاحة لنا لكشف ومحاسبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار هناك”.

وكانت الإدارة الامريكية قد أعلنت في شهر نيسان/أبريل الماضي فرض عقوبات بحق مستوطنين وكيانين إسرائيليين بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.