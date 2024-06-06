اكسيوس: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من توغل بري في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد مسؤولون أمريكيون بإدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل أنها تعتقد أن “حربًا محدودة” في لبنان أو “حربًا إقليمية صغيرة ليست خيارا واقعيا” لأنه سيكون “من الصعب منعها من التوسع والخروج عن نطاق السيطرة”.

ونقل موقع (اكسيوس) الاخباري الأمريكي الخميس عن مسؤولين أثنين أمريكيين وآخر إسرائيلي أن إدارة واشنطن حذرت إسرائيل من أن الغزو البري للبنان، حتى لو كان فقط في المناطق القريبة من الحدود، من المرجح أن يدفع إيران إلى التدخل.

وأشار الموقع الإعلامي إلى أن أحد السيناريوهات التي أثارتها الإدارة مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره مسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سورية والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال.

ولفت موقع (اكسيوس) إلى أن القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر قد تصاعد بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، مما دفع بعض المسؤولين داخل الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو إلى الدعوة إلى توسيع رقعة القتال بشكل كبير ضد حزب الله اللبناني، بينما تحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود ولكن دون إحراز تقدم.