تاياني عن اتفاقية إدارة التدفقات مع ألبانيا: لا يمكننا حل أزمة الهجرة بمفردنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن موقف حزبه (فورتسا إيتاليا) “هو نفس موقف الحكومة”، في إشارة إلى اتفاقية إدارة تدفقات المهاجرين التي وقعتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مع نظيره الألباني إيدي راما وانتقدتها معارضة يسار-الوسط بشدة.

وقال تاياني الخميس، في ختام الحملة الانتخابية الأوروبية لحزبه بمدينة نابولي: “نحن مقتنعون بأن هناك عمل يجب القيام به على المستوى الأوروبي لمعالجة قضية الهجرة”، والتي “لا يمكن حلها على المستوى الإيطالي” فقط.

واعتبر سكرتير عام الحزب الذي أسسه الراحل سيلفيو برلسكوني أن “التعاون مع ألبانيا هو تعاون مع دولة مرشحة لتكون جزءًا من الاتحاد الاوروبي”.

وقال: “بالتالي، فإنه تحرك بالاتجاه الصحيح”.