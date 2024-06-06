جوزيبي كونتي: سندعم السلام بين موسكو وكييف في البرلمان الأوروبي القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي أنه “من السابق لأوانه الحديث” عن رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي القادم، قبل يومين من فتح صناديق الاقتراع في إيطاليا لانتخاب ممثلي الأحزاب الوطنية في البرلمان الأوروبي.

وقال كونتي، رئيس الوزراء الأسبق، في مقابلة الخميس مع موقع صحيفة (ريبوبليكا) الالكتروني، ردا على سؤال حول ما تردد عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترشيح ماريو دراغي رئيسا للمفوضية الأوروبية، إن “التفكير في المرشحين للمفوضية هو أمر سابق لأوانه”.

أما بالنسبة للرئيسة الحالية الألمانية أورسولا فون دير لاين الداعمة بقوة لأوكرانيا، قال كونتي، “لم أقترحها ولا أعرف ما إذا كان ترشيحها لولاية ثانية سيكون مطروحا على الطاولة في أعقاب الانتخابات”.

ووصف رئيس حركة خمس نجوم أداء فون دير لاين بأنه “كان مخيبا للآمال بعض الشيء في الفترة الأخيرة”، وقال “أصواتنا (في البرلمان الأوروبي) ستذهب إلى أولئك الذين يتبنون آفاق السلام” بين أوكرانيا وروسيا.

وحول النتيجة المتوقعة للحركة في الانتخابات الاوروبية، قال كونتي: “أنا لا أقدم توقعات، ولكن يمكننا أن نكون حاسمين في تحديد المفوضية الأوروبية المقبلة”.