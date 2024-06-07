الاتحاد الأوروبي: فزع إزاء مذبحة أخرى ارتكبها الدعم السريع بوسط السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي إنه “يشعر بالفزع إزاء التقارير ذات المصداقية عن مذبحة أخرى لا معنى لها بحق أكثر من 100 قروي أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في (قرية) ود النورة بولاية الجزيرة بالسودان”.

ولفتت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي، في مذكرة الجمعة صدرت باسم الممثل الأعلى جوزيب بوريل إلى أن “الاتحاد الأوروبي يستثمر بشكل كبير في التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها المتحاربون منذ بداية الصراع الذي دام أكثر من عام لضمان ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بشكل كامل”.

وأضافت “مرة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري للأعمال العدائية والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق”، كما “ينبغي احترام القانون الدولي وحماية المدنيين”.