اتحاد إيطالي: زيادة التحذيرات من الأطعمة الأجنبية بنسبة 75%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي، إنه منذ مطلع عام 2024، أطلق أكثر من إنذار غذائي يوميًا مرتبطًا بالأغذية المستوردة إلى إيطاليا من الخارج، وبزيادة بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا ما كشف عنه تحليل اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، لبيانات نظام الإنذار السريع الأوروبي (RASFF) للعام الحالي، صدرت في يوم سلامة الأغذية الذي أعلنته الأمم المتحدة ويمر اليوم، بهدف زيادة الوعي بأهمية السلامة الصحية للأغذية بجميع أنواعها لحماية صحة جميع السكان.

وأشار تحليل المعطيات إلى أن “من بين الأغذية المشار إليها، هناك منتجات ملوثة بمعادن ثقيلة، مبيدات حشرية، بكتيريا ومواد محظورة في أوروبا”، مبيناً أنه “تم الإبلاغ عن 208 تنبيه صحي في بلادنا منذ بداية العام حتى أوائل حزيران/يونيو الجاري”.

وذكر أن “ربع التحذيرات تقريباً يأتي من الصين التي تقع على رأس قائمة البلدان التي تصل منها الأغذية الأكثر تلوثًا، قبل إسبانيا من ناحية المنتجات السمكية كالتونة التي تحتوي على بقايا زئبق أعلى من الحدود المقبولة بشكل رئيسي، وتركيا من ناحية السموم الأفلاتوكسية الموجودة في الفستق، وهي مشكلة تخص إيران أيضاً”.

ومن بين المنتجات الضارة الأخرى وفقاً للتقرير، هناك “مواد تنتقل من الفاصوليا البنغلادشية التي تحتوي على الكلوربيريفوس (مادة محظورة أوروبياً)، توجد في الأرز البسمتي القادم من باكستان أيضًا، إلى الأخطبوط الهندي والحبار الألباني المجمد المغطى بالكادميوم”، وكذلك “المحار البرتغالي المحتوي على النوروفيروس”، تسبب عدواه قيئا وإسهالاً شديدين، “ولحم البط المجري المحتوي على بكتريا السالمونيلا، على سبيل المثال لا الحصر”.