المفوضية الاوروبية: حزمة تدابير لدعم الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق حزمة من التدابير لدعم الشركات الأوروبية الناشئة الصغيرة والمتوسطة في تطوير ذكاء اصطناعي جدير بالثقة (AI) يحترم قيم وقواعد الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن هذا الاعلان يأتي بعيد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر 2023 بشأن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وهو أول قانون شامل في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي سيدعم تطوير ونشر واستخدام تقنية جديرة بالثقة في التكتل الموحد.

وتشمل التدابير إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي داخل المفوضية، والذي سيضمن تطوير وتنسيق السياسة على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى الإشراف على إنفاذ قانون خاص للذكاء الاصطناعي القادم.

وسيقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي الدعم المالي من خلال برنامجي Horizon Europe وDigital Europe المخصص للذكاء الاصطناعي التوليدي. وستضخ هذه الحزمة استثمارات عامة وخاصة إضافية تبلغ حوالي 4 مليارات يورو حتى عام 2027.

وكانت فون دير لاين أعلنت في خطابها عن حالة الاتحاد لعام 2023، عن مبادرة جديدة لجعل أجهزة الكمبيوتر العملاقة في أوروبا متاحة للشركات الناشئة الأوروبية المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كخطوة أولى، أطلقت المفوضية في تشرين الثاني/نوفمبر من ذات العام التحدي الكبير للذكاء الاصطناعي، وهي جائزة تمنح لدعم الشركات الناشئة مالية وتوفير الوصول إلى الحوسبة الفائقة.

وتضع حزمة اليوم هذا الالتزام موضع التنفيذ من خلال مجموعة واسعة من التدابير لدعم الشركات الناشئة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اقتراح لتوفير وصول متميز إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة.