إيطاليا: تراجع التضخم بعُشر نقطة مئوية العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “معدل التضخم لعام 2023 بلغ نسبة 6.9٪”، وهي “أقل بعُشر نقطة مئوية من التقديرات المشار إليها في كانون الأول/ديسمبر الماضي”، عندما كان قد توقف عن نسبة 7٪.

ووفقاً لمعطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، “يشير الرصيد النهائي للعام الماضي، إلى تذبذبات بين تحقيق التضخم والتوقعات الخاصة به، والمقاسة بالمؤشر القياسي الموحد لأسعار المستهلك لدول الاتحاد الأوروبي (Ipca)”، إلى جانب “صافي ديناميكيات أسعار سلع الطاقة المستوردة، وكذلك توقعات المؤشر للسنوات 2024-2027”.

وخلص المعهد الإحصائي متوقعاً أن “يتوقف التضخم خلال العام المقبل عند نسبة 1.9٪”، بينما “سيصل في السنوات الثلاث التالية إلى 2٪”.