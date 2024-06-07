البابا يحتفل بالذكرى العاشرة لنداء السلام لأجل الأراضي المقدسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس سيحيي عند تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، في حدائق الفاتيكان، الذكرى العاشرة للدعوة إلى إحلال السلام في الأراضي المقدسة.

وقالت مذكرة فاتيكانية مقتضبة، أن “المناسبة ستكون احتفاءً بذكرى اللقاء الذي جمع البابا عام 2014 مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن”، فضلا عن أنه “سينطوي على فرصة لتجديد النداء من أجل وقف الأعمال العدائية”، في الشرق الأوسط.

وأشارت مذكرة الكرسي الرسولي، إلى أنه “سيكون هناك مع البابا، ممثلون عن الطوائف الإسلامية واليهودية أيضاً”، إلى جانب “أعضاء السلك الدبلوماسي بالإضافة إلى حوالي عشرين كاردينالاً”.