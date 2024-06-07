سيناتورة إيطالية: إهانة أوروبية أخرى لبلادنا بشأن إيتا للطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت سيناتورة إيطالية، الضوء على “إهانة أخرى من جانب المفوضية الأوروبية لبلادنا”، لما يحدث فيما يتعلق بالاتفاقية بين شركتي إيتا ولوفتهانزا للطيران.

وتساءلت زعيمة كتلة حزب الرابطة في لجنة العمل بمجلس الشيوخ، إيلينا موريللي: “هل تنتظر بروكسل إجراء الانتخابات لتفسد هذه الاتفاقية؟”، مشيرةً الى أن “الوضع الذي يخشاه الوزيران (البنية التحتية ماتيو) سالفيني و (الاقتصاد جانكارلو) جورجيتّي مثير للقلق”.

وقالت موريللي، إن “الوظائف والاستثمارات والحل النهائي لمحنة ناقلنا الوطني التي استمرت سنوات، ستكون في خطر”، مبينةً أنه “إذا حدث ذلك، فسنواجه إهانة أخرى ضد إيطاليا، وتقديم معروف للفرنسيين من خلال مهاجمة شركة طيراننا الوطنية”.