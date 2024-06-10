مذكرة تفاهم بين واشنطن ووارسو لمكافحة التلاعب الأجنبي بالمعلومات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية اليوم الاثنين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بولندا لتعزيز التعاون الثنائي في “مكافحة التلاعب بالمعلومات” من طرف دول أجنبية.

ووفق المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية، فإن مذكرة التفاهم تعكس الحاجة الملحة لدى الولايات المتحدة وبولندا “للارتقاء بالجهود المشتركة لمواجهة التضليل والدعاية الأجنبية” عبر تعزيز القدرات على المستويين الحكومي والمجتمعي على “الصمود أمام الآثار الناجمة عنها “.

من خلال مذكرة التفاهم هذه، تعتزم الولايات المتحدة وبولندا “تعزيز تبادل المعلومات حول التهديد الذي يشكله التلاعب الأجنبي بالمعلومات، توسيع القدرة على برمجة مكافحة التضليل، مواءمة السياسات الحكومية مع مجالات العمل الرئيسية الخمسة المنصوص عليها في إطار عمل وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة التلاعب الأجنبي بالمعلومات”.

ووقع على المذكرة من الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ومنسق مركز المشاركة العالمية جيمس بي روبن، ومن الجانب البولندي مفوض وزير الخارجية لمكافحة التضليل الدولي توماس تلشون.