المقترح الأمريكي وخطط ما بعد الحرب في غزة محاور لقاء السيسي-بلينكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش، خلال لقائه في القاهرة اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “اقتراح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، “شكر الوزير الرئيس السيسي على قيادة مصر في الوساطة في الاقتراح” الامريكي، والذي يتعين على حركة حماس “قبوله بدون تأخير”، كونه “يخفف معاناة الفلسطينيين في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية”.

كما تمّ خلال اللقاء مناقشة “خطط الحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في غزة، والتي سيعززها اقتراح وقف إطلاق النار”، إضافة إلى “أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودي وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني”، حيث “أكد بلينكن مجددا رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة”.