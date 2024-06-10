البابا يخاطب جلسة قمة السبع الجمعة حول الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الكرسي الرسولي اليوم الاثنين أن البابا فرنسيس سيخاطب حضوريا بعد ظهر يوم الجمعة القادم الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ببلدة (بورغو إنياتسيو) في مقاطعة بوليا، جنوب شرقي إيطاليا.

وأفاد أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين بأن البابا سيعقد على هامش قمة مجموعة السبع، اجتماعات ثنائية مع مختلف رؤساء دول طلبوا مقابلته.

وأوضح بارولين أن البابا سيلتقي بالتأكيد الرئيس الأمريكي بايدن، كما ام يستبعد لقاءً مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وكان البابا قد دعا، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2024 إلى الحاجة إلى حوار مفتوح حول معنى هذه التقنيات الجديدة، التي “تتمتع بإمكانيات تخريبية وتأثيرات متناقضة”، لكي يكون استخدامها “لحماية البيت المشترك وليس التسبب في عدم المساواة”.

كما أشار البابا إلى أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي له “تأثير عميق متزايد على النشاط البشري، والحياة الشخصية والاجتماعية، والسياسة والاقتصاد”.