موسكو تنتقد “الحملة المناهضة لروسيا” بالانتخابات البرلمانية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن انتخابات البرلمان الأوروبي جرت “في ظل قيود شديدة وحملة جامحة مناهضة لروسيا”.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) عن زاخاروفا اليوم الاثنين قولها: “نحن مضطرون للاعتراف بأن الانتخابات الأوروبية أجريت في ظروف قيود شديدة، غياب منافسة عادلة، إقصاء مصادر معلومات بديلة وحملة جامحة مناهضة لروسيا”.

وأشارت المتحدثة إلى ما وصفته بـ”تعرض قوى سياسية تعارض المواجهة المتهورة مع روسيا الضارة بالاتحاد الأوروبي نفسه، للتمييز والضغط والمضايقات المباشرة في كثير من الأحيان”.