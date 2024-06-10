ميلوني: فوزنا بالانتخابات الأوروبية تفويض للمضي قدما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني فوز حزبها (إخوة إيطاليا) في الانتخابات البرلمانية الأوروبية (بما يقارب نسبة 29%) بأنه “أجمل” من الانتخابات البرلمانية الوطنية قبل حوالي العامين والتي سمحت لها بقيادة حكومة يمين الوسط الحالية.

وأشارت، في مقابلة أجرتها معها القناة الأولى العامة (Rai 1) مساء الاثنين، إلى أن الانتخابات السياسية الوطنية “كان من الممكن أن تكون تصويتًا احتجاجيًا، أو تصويتًا للإعراب عن الأمل في التغيير”، ولكن اليوم “بعد عامين من تولينا السلطة واتخاذنا خيارات صعبة في موقف معقد للغاية، هذا يعني تصويتًا مختلفًا. إنه تصويت مدروس”.

وحسب ميلوني، فإن صدارة حزبها للانتخابات البرلمانية الأوروبية تعني “التفويض على أن نمضي قدما وبتصميم أكبر”.