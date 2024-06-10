تاياني: نتائج الانتخابات الأوروبية لن تصدع الجبهة الداعمة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يستبعد أن “تتصدع الجبهة الأوروبية الداعمة أوكرانيا”، في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في كل من ألمانيا وفرنسا بصعود شعبية أحزاب أقصى اليمين توصف بأنها الأقرب إلى موسكو مقارنة بكييف.

وقال تاياني، في تصريحات خلال زيارته لبرلين اليوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر اعمار أوكرانيا “الجميع يعلم جيدا أن للدفاع عن القانون الدولي قيمة”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية: “سيتعين علينا أيضًا أن نرى في مؤتمر السلام في سويسرا ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للأمام” بشأن السلام بين الكرملين وكييف.