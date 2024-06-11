بلينكن يؤكد للإسرائيليين “الالتزام الامريكي بالمقترح على الطاولة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في منشور على منصة (إكس)، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت لـ”تأكيد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق المطروح على الطاولة والذي من شأنه تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية” لسكان القطاع.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، قد أشار في وقت سابق إلى أن بلينكن وغالانت ناقشا مساء أمس في إسرائيل “اقتراح التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن، تأمين إطلاق سراح جميعهم وزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة”.

وشدد بلينكن على أن الاقتراح الذي تبناه مجلس الأمن “سيعزز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، بما في ذلك إمكانية تحقيق المزيد من التكامل في المنطقة”، مجددا “التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل”.

كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بـ”استعداد إسرائيل لإبرام اتفاق وأكد أن مسؤولية القبول تقع على عاتق حماس”.

وكان بلينكن قد كرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوة حركة حماس لقبول الاقتراح الأمريكي، وذلك باعتبار أن “الحركة قالت إنها تريد وقف إطلاق النار”. وأضاف: “هذه الصفقة هي فرصة لإثبات أن قادة حماس يقصدون ذلك”.