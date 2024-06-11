يونكر: فون دير لاين ليست بحاجة لـ ميلوني لإعادة انتخابها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نصح رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر الألمانية أورسولا فون دير لاين بعدم التحالف مع مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين التي ترأسها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لإعادة انتخابها على رأس الجهاز التنفيذي الأوروبي.

ورأى يونكر (لوكسمبورغ)، في مقابلة الثلاثاء مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية أن “هامش الأربعين مقعداً الذي سيحصل عليه الائتلاف المؤيد لأوروبا (بقيادة حزب الشعب) في البرلمان الأوروبي الجديد سيكون كافياً لضمان إعادة انتخاب فون دير لاين”.

وقال: “فون دير لاين ليست بحاجة لطلب الدعم من حزب ميلوني (إخوة إيطاليا) أو حتى ميلوني نفسها في المجلس الاوروبي”، بمعني أنه “لا ينبغي أن تتوسع الأغلبية إلى أحزاب اليمين المتطرف، وإذا كانت هناك حاجة فمع حزب الخضر”.

وأشار يونكر إلى أنه كان يتوقع “تقدما لليمين المتطرف، حتى لو لم أكن أعتقد أن الموجة يمكن أن تصل إلى أوروبا كلها بهذه القوة”.

وقال: “نحن لا نواجه ظاهرة تجلت في إيطاليا وفرنسا وألمانيا فقط، بل في جميع البلدان تقريبًا. باستثناء بلدي لوكسمبورغ”، إلا أنه أردف، ردا على سؤال ما إذا كان يساوره القلق، “أنا مطمئن من حقيقة أنه لا تزال هناك أغلبية مؤيدة لأوروبا في البرلمان الأوروبي مع قوى وسطية. لكنني لا أزال أشعر بالقلق والانزعاج من تقدم اليمين المتطرف (…) لقد أصبحت هذه ظاهرة مترسخة الآن وتمثل خطرا على روح التضامن في الاتحاد الأوروبي”.