مسودة: مؤتمر سويسرا لن يطلب من روسيا الانسحاب من الأراضي الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المنتظر ألا يطلب مؤتمر السلام لأوكرانيا، المقرر عقده في بورغنستوك (سويسرا) يومي 15 و16 حزيران/يونيو الجاري انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية، وفق ما جاء في مسودة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) .

وتدعو المسودة المتداولة لمخرجات المؤتمر، التي تتضمن ثلاث نقاط فقط من العشر التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إلى “ضرورة ضمان سلامة محطات الطاقة النووية والامن الغذائي وإطلاق سراح السجناء وإعادة الأطفال الاوكرانيين الذي تم ترحيلهم إلى روسيا”.

كما تسلط مسودة وثيقة مؤتمر السلام الضوء أيضًا على أن غياب روسيا عن المؤتمر يضعف فعاليته في التوصل إلى حل فعال للصراع المستمر، لأن تحقيق السلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، ومشاركة الكرملين مهمة وأيضا التفاوض بين الطرفين من أجل السلام.