وزير خارجية إيطاليا: المطالبة بمنصب نائب رئيس المفوضية مهمة سياسياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الوقت ما يزال مبكراً، فهناك أسماء كثيرة يجب تقييمها واتخاذ قرار بشأنها. في غضون ذلك، أعتقد أن من المهم سياسيا المطالبة بمنصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي نفتقر إليه في الوقت الحالي”.

وقال تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، في تصريحات إذاعية الأربعاء، إن “الجهاز التنفيذي السابق لم يحظ بنائب رئيس للمفوضية الأوروبية، كما كانت الحال دائماً تقريباً بالنسبة لإيطاليا”. وكرر: “سأستمر بممارسة مهام منصب وزير الخارجية”، مبيناً في هذا السياق، أن “كل الخبرة التي جمعتها في بروكسل ستكون مفيدة لبلادنا”.

وأكد زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المشارك بالائتلاف الحاكم: “أنا في ميدان السياسة لحماية المصالح الإيطالية”. وأردف، “سأعود يوم الاثنين المقبل إلى بروكسل، وسألتزم بشدة بحماية مصالحنا داخل أسرة حزب الشعب الأوروبي أيضاً، والذي يُعدّ القوة السياسية الأولى في أوروبا”.