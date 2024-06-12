تاياني: نحن مع كييف لكننا نريد السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الإشارة القامة من جانبنا واضحة للغاية، نحن إلى نقف جانب أوكرانيا، لكننا نريد السلام، ولسنا في حالة حرب مع روسيا بتاتاً”.

وقال تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، في تصريحات إذاعية الأربعاء، إنه سيكون “في سويسرا، تزامنا مع قمة مجموعة السبع، لتمثيل إيطاليا في مؤتمر السلام من أجل أوكرانيا”.

وذكّر زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المشارك بالائتلاف الحاكم، بـ”حزمة الدعم الجديدة التي تشتمل على مبلغ 140 مليون يورو لكييف، والتي تم الإعلان عنها أمس في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مشيراً إلى أن “أكثر من 140 مليون دولار من مبلغ المساعدة، سيكون مخصصاً لإزالة الألغام وإعادة بناء كاتدرائية أوديسا”.