وزير إيطالي: حوض المتوسط مفترق طرق ​​لربط نظم الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “حوض المتوسط ​​يعني إمكانية وجود مزيج من مصادر الطاقة الجديدة”، علاوة على ذلك “فهو تقاطع لروابط وحلقات وصل عديدة تخص نظام الطاقة”.

جاء ذلك على لسان وزير البيئة وأمن الطاقة، جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، في تصريحات على هامش ورشة العمل الرابعة لرؤساء جمعية الطاقة المتوسطية (Medreg)، المنعقدة في موقع سيلينونتي الأثري، الكائن على الساحل الجنوب غربي لمقاطعة صقلية (جنوب).

وقال الوزير فراتين، إن “إيطاليا هي تلك الدولة الطويلة التي تمتد في وسط البحر الأبيض المتوسط، فلدينا 8 آلاف كيلومتر من السواحل المطلة على البحر، ونحن نهيمن عليه ​​من الشمال إلى الجنوب”، لذلك “فهو أمر حيوي وأساسي بالنسبة لنا”.

وأردف بيكيتّو: “أننا نشهد مرحلة مهمة في إطار موسم المركزية الجديدة، وذلك من الناحية الجيوسياسية أيضاً، بسبب الأحداث التي تقع على بعد بضعة آلاف الكيلومترات عنّا، كالحرب في أوكرانيا على سبيل المثال”، ومع ذلك، “لدينا دور مركزي فيما يتعلق بالتغيّر المناخي، وكذلك على ضوء حقيقة كوننا أرض الشمس أيضاً”، وبالتالي “فالبحر المتوسط ​​يعني الرياح، إلى جانب إمكانية ظهور مصادر جديدة للطاقة”.