وزيرة إيطالية: قانون وشيك لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت وزيرة إيطالية، عن “نص موحد يعترف بالأحكام الخاصة بالعنف بين الجنسين وفقا لأحكام القانون المعمول به حاليا، لجمع التشريعات الأولية والثانوية الرامية إلى الوقاية من العنف بين الجنسين وحماية الضحايا”.

وأعلنت وزيرة الإصلاحات، ماريا إليزابيتّا ألبيرتي كازيلّاتي، خلال جلسة استماع الأربعاء، أمام اللجنة البرلمانية الدائمة المكونة من مجلسين للتبسيط التنظيمي، أن ما سلف ذكره، سيأتي “بعد ترتيب مناقشة المواضيع ذات العلاقة والتشريعات الدولية، وتحديداً اتفاقية اسطنبول، التي لا تتناول من منظور شمولي، المظاهر القمعية فحسب، بل وقبل كل شيء، التعليم، والتنشئة وإعادة تأهيل مرتكبي العنف أيضاً”.

وأوضحت الوزيرة، أنه “مع المجموعة الكبيرة الأولى من النصوص الموحدة في طور الإعداد حالياً، سيكون من الممكن البدء بعمل التبسيط والحد من التعقيد التنظيمي الذي يحتاج إليه جميع المشغلين، والذي إذا استمر مع مرور الوقت، سيتمكن من ضمان النتائج الممتازة التي تم التوصل إليها في فرنسا، حيث تم تقنين أكثر من 50% من القانون الحالي”.

وخلصت كازيلّاتي إلى القول، “إنه نص أهتم به بشكل خاص، وسنعمل بتآزر دائم مع البرلمان، مستفيدين من المساهمات التي تم جمعها في إطار دورة جلسات الاستماع التي تجريها لجنة تقصّي الحقائق”.