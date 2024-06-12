بوريل: مؤتمر سويسرا خطوة نحو السلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه سيشارك في قمة السلام بأوكرانيا المقررة في سويسرا نهاية هذا الأسبوع.

وكتب بوريل الأربعاء في مدونته على شبكة الانترنت في مقال بعنوان (خطوة للأمام للسلام في أوكرانيا) “سأحضر قمة السلام في أوكرانيا في سويسرا”، التي “ليست منصة للمفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا”، بل “تهدف إلى تطوير معايير مشتركة للسلام بين الدول المشاركة ترتكز على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية “ستركز القمة أيضًا على قضايا عملية مختارة يمكن إشراك موسكو فيها: كيفية تعزيز الأمن النووي، تسهيل تبادل الأسرى، ضمان عودة الآلاف من الأطفال الأوكرانيين المختطفين في روسيا وهي ممارسة تعود بنا إلى فترات أكثر قتامة من الحرب في التاريخ الأوروبي”.

وأعلن بوريل أن المؤتمر سيركز أيضًا على “ضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية لموانئ البحر الأسود”، مشيرا إلى “إن تأثير الحرب العدوانية على أوكرانيا يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها”.

وحذر بوريل من أن “من شأن الصراع المطول أو المجمد أن يديم عدم الاستقرار ويهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار، ومن الممكن أن يفتح التقدم في هذه المجالات سبلاً للتواصل مع روسيا في مجالات أخرى مع مرور الوقت”.