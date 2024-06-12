رئيس أساقفة إيطاليا: الديمقراطية في ضيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، من أن “البيانات المتعلقة بمشاركة الناخبين”، في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، “لا يمكنها إلا أن تثير القلق”، مبيناً أن “هذه إحدى علامات عواقب أزمة الديمقراطية”.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال ندوة عن “الكنيسة والديمقراطية” بجامعة (لينك) في روما، بحضور شخصيات من عالم الكنيسة والسياسة والنقابات العمالية، أشار الكاردينال تزوپّي، إلى أن “الديمقراطية تواجه صعوبات”، لذلك “ينبغي علينا ألا نقبل ثقافة تعتبر الديمقراطية عديمة الأهمية”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني، إلى أنه “إذا لجأنا إلى استخدام ما ينص عليه دستورنا، أعتقد أنه سيكون من الممكن احترام روحه، وبالتالي إجراء التغييرات اللازمة إذا استدعى الأمر، مع احترام حرفه في النهاية”، في إشارة إلى نص الدستور دائماً.