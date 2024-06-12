الرئيس الإيطالي: ننتظر قرارات ضرورية فوراً بعد الانتخابات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “الأمر سيكون متروكاً الآن للبرلمان الأوروبي الجديد”، الذي اختير “استناداً لسيادية الشعوب الأوروبية، تحديد هويتها الخاصة والتنافس مع الحكومات على القرارات التي يتحتم علينا مواجهتها بدون تأخير”.

وفي حديثه أمام الجمعية العامة لاتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، في روما الأربعاء، أضاف الرئيس ماتّاريلا، أن الاتحاد الأوروبي، “فضلاً عن تعريفه بحق أنه من الساعين إلى بناء السلام بلا كلل”، فإن “من الضروري تجنب الوقوع في حالة فقدان لثقله”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “السياق الأوروبي هو مجال تحظى فيه مسألة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام وثيق، نظرا لأنها تمثل 99٪ من جميع الشركات الأوروبية، توظف 100 مليون شخص، كما تعتبر عنصراً مهماً في السوق الأوروبية الموحدة”.