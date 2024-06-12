قمة السبع تنطلق غدا بإقليم بوليا الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ابتداء من يوم غد الخميس، تستضيف بلدة (بورغو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية.

وسيجمع هذا الحدث زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدةـ ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، اليابان، كندا) بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلاً للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحكم أن بلادها الرئيس الدوري للمجموعة.

القضايا التي ستطرح على طاولة القمة تشمل الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والاوضاع في فنزويلا وليبيا، آفاق التعاون مع أفريقيا، الذكاء الاصطناعي، الهجرة، الأمن الاقتصادي، العلاقات مع الهند والصين الشعبية.

ومن المؤكد أن تسيطر الحرب في أوكرانيا والأزمة الفلسطينية على جدول أعمال القمة، كما تركز الرئاسة الإيطالية على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا.

ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل حول: أفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى جلسة التواصل مع الدول المدعوة والمنظمات الدولية حول قضايا أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والذكاء الاصطناعي والطاقة.

ومن المتوقع أيضًا أن يخاطب البابا فرنسيس جلسة حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ينضم فيها حبر أعظم إلى أعمال مجموعة السبع.

هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة مجموعة السبع والأولى في مقاطعة بوليا، جنوب شرقي البلاد.