غريفيث، عشية قمة السبع: تقاعس قادة العالم ليس واضحا بأي مكان كما في غزة والسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى أنه “بينما تجتمع مجموعة السبع القوية في إيطاليا غداً، فإن الصراعات في السودان وغزة وغيرها تخرج عن نطاق السيطرة”.

وحذر غريفيث، في بيان عشية القمة تحت الرئاسة الايطالية، من أن “الحرب تدفع الملايين من الناس إلى حافة المجاعة”، التي “من الممكن تفاديها في القرن الحادي والعشرين”، حيث “يستطيع زعماء مجموعة السبع، بل ويجب عليهم، أن يمارسوا نفوذهم للمساعدة في وقف ذلك”.

ورأى المسؤول الأممي “إن انتظار إعلان رسمي للمجاعة قبل التصرف سيكون بمثابة حكم بالإعدام على مئات الآلاف من الأشخاص وفضيحة أخلاقية”.

وقال “إن الصراعات تغذي الجوع في العديد من أنحاء العالم، من مالي إلى ميانمار، إلا أن الاختيار بين التقاعس عن العمل والنسيان ليس واضحا في أي مكان كما هو الحال في غزة والسودان”، حيث “من المتوقع أن يواجه نصف سكان القطاع، أكثر من مليون شخص، الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز/يوليو” القادم.

أما في السودان، “يتأرجح ما لا يقل عن 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وتتعرض مجتمعات محلية في أكثر من 40 نقطة ساخنة للجوع لخطر الانزلاق إلى المجاعة في الشهر المقبل، بما في ذلك مناطق مزقتها الحرب في الجزيرة ودارفور والخرطوم وكردفان”، وفق بيان المسؤول الاممي.