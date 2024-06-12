وزير الدفاع الإيطالي: اليوم قوى عالمية قديمة وجديدة تعيد تصميم مناطق نفوذها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو “اليوم نواجه سيناريو صعبًا تعمل فيه قوى قديمة وجديدة على إعادة تصميم مناطق نفوذها كما تغير السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكل عميق”.

وأضاف الوزير، مخاطبا مجلس النواب الأربعاء حول مبادرات تشجيع التجنيد في القوات المسلحة وتطوير أنظمة الدفاع، “كل هذا يجعل من الضروري اتخاذ خيارات استراتيجية لجعل نظامنا الدفاعي ذا مصداقية من الناحيتين النوعية والكمية”.

وقال القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، المقرب من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، أصبحت المهارات المهمة أمراً لا غنى عنه في القوات المسلحة”.

ورأى الوزير أنه “من الضروري المضي قدما في هذا الاتجاه وتجنيد محترفين في المجالات الجديدة لتمكين الاستخدام الكامل للتقنيات الحديثة لتحقيق هذه الأهداف”، فـ”لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه” حتى “تكون الجهود العملياتية التي نطلبها من رجالنا ونسائنا مستدامة لحماية مصالح الدولة في سيناريو دولي متزايد الصعوبة”.