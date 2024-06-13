ميشيل: قمة مجموعة السبع تأتي في لحظة حرجة من التاريخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بورغو إينياتسيا ـ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه “في قمة مجموعة السبع الملتئمة في إيطاليا لمدة يومين، نلتقي في لحظة حرجة في التاريخ”.

وفي تصريحات على هامش مشارته بالقمة الخمسين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في مقاطعة پوليا (جنوب إيطاليا)، أشار ميشيل إلى أن “تركيزنا سوف على 4 قضايا رئيسية: الحصول على دعم أكثر إلحاحاً بالنسبة لأوكرانيا، الصراع في الشرق الأوسط والتحدي العالمي المتمثل بالهجرة”.

من جانبها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على مدونة (إكس) أثناء مشاركتها بالقمّة، أنه “في خضم الأوقات المضطربة، أقوى رسالة يمكننا إن نبعثها هي رسالة الوحدة، واليوم ستُظهر مجموعة السبع في باري الوحدة في المواقف لأجل حرية أوكرانيا”.

وأكدت على القول: “أننا نعمل من أجل الحظي بمزيد من الدعم المالي لكييف”، وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى “الوحدة أيضاً من أجل شرق أوسط سلمي ومستقر”، فضلا عن ضرورة “خطة ثلاثية المراحل”، بل وكذلك “الوحدة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حرة ومنفتحة أيضاً”.