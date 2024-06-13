ميلوني: أفريقيا تطلب منا نهجا مختلفا عن السابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إن أفريقيا “تطلب منا نهجا مختلفا عما أظهرناه في كثير من الأحيان في الماضي”.

وأضافت، في معرض تقديمها لأعمال قمة مجموعة السبع، “هناك العديد من النقاط على جدول أعمال” القمة، وأن القادة ستتاح لهم “الفرصة لمناقشة الكثير وبشكل معمق في هذين اليومين في برنامج أصبح كثيفا للغاية”.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية “سنتحدث عن الأزمات المستمرة، بدءا من أوكرانيا والشرق الأوسط، سوف نبني على عمل الرئاسة اليابانية (السابقة لمجموعة السبع) بالمضي قدمًا في ضرورة إنشاء سلاسل توريد قوية ويمكن السيطرة عليها، وعلى التحدي الذي قد يكون الأكثر تعقيدًا في عصرنا وهو ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي وضرورة اغتنام فرصه مع إدارة المخاطر”.

وأشارت ميلوني إلى “إن هناك قضية أساسية أخرى وضعتها إيطاليا في صميم رئاستها: مسألة الهجرة، وهي مرتبطة بإفريقيا، ولكن ليس بإفريقيا فقط”، ملفتة في هذا الصدد إلى “الدور المقلق بشكل متزايد الذي تلعبه منظمات الاتجار بالبشر التي تستغل حالة اليأس”.